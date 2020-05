Ynkoarte BinckBank Tour set dit jier net útein yn Dokkum

Troch net yn Dokkum útein te setten, kin de karavaan makliker rjochting súd-Nederlân en België ôfsakje, meldt de organisaasje. De start sil yn 2021 wol yn Dokkum wêze.

Oarspronklik soe de BinckBank Tour ekstra gewicht jaan oan de Admiraliteitsdagen, dy't oan de tsiende edysje ta wie. Doe't dy net trochgiene yn ferbân mei it coronafirus, stie ek de organisaasje fan de BinckBank Tour faai.

Wethâlder Pytsje de Graaf fan de gemeente Noardeast-Fryslân fynt it spitich dat de start dit jier net yn Fryslân is, mar is tagelyk ek wiis mei de tasizzing dat dat takom jier wol sa wêze sil.