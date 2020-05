Corné van de Erve: "De horeca kon binnen 20 minuten sluiten. Leuke uitdaging om binnen 20 minuten weer te openen"

Terrassen en strântinten rommer opsette

Hoareka-ûndernimmers yn bygelyks Ljouwert binne al in skoft dwaande mei ideeën om de terrassen rommer op te setten, bygelyks mei in grut terrasseplein. De ûndernimmers wolle graach wer iepen en wolle graach witte wêr't se oan foldwaan moatte. Van de Erve, dy't sels eigener is fan restaurant Lokaal Op Hatsum yn Dronryp, begrypt dat goed. "Premier Rutte heeft wel vaker iets geroepen, waar hij dan toch op moest terugkomen, dus laten we even afwachten, maar wel positief blijven. De plannen die gemaakt moeten worden met de gemeente verwacht ik niet eerder dan volgende week. Kijk, we konden binnen 20 minuten de horeca sluiten, dan lijkt het mij een leuke uitdaging om ook binnen 20 minuten de boel weer te openen."