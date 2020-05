In dûbeld gefoel op Befrijingsdei: "Hier moeten we elk jaar weer doorheen"

Op it Saailân nimt Annie plak op ien fan de bankjes. It plein is hast leech, it coronafirus hâldt de measte minsken binnen. Se sjocht it befrijingsfjoer baarnen op de treppen fan it gerjochtsgebou. Mar frijheid fiere je fan binnen, wit Annie, en dat is net sa.

Har heit Sybrandus van Dam sil nea âlder wurde as 29 jier en nea it befrijingsfeest yn 1945 meimeitsje. "Hij zat in het verzet, deed me aan de bekende overval op de Blokhuispoort en vervoerde wapens in zijn broodkar." Lang wit hy út hannen fan de besetter te bliuwen, mar yn april 1945 giet it mis.