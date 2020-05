Ljouwerter dumpt folsleine húsrie op strjitte

Neist in ûndergrûnske kontener leine ferskate ôffalpûden mei in folsleine húsried, in bankstel en in grutte lading laminaat. Nei ûndersyk kaam in fertochte yn byld, dy't yn alle gefallen in strafbeskikking oplein krigen hat fan 390 euro. Mooglik komt it Iepenbier Ministearje noch mei in alternative straf.