Houtrot yn Ryksmonumintaal hûs De Spitkeet

Werstelwurksumheden

Skriuwer Simon Hoeksma fan it bestjoer fan iepenloftmuseum De Spitkeet fertelt dat de werstelwurksumheden om twa redenen ynpland wurde foar it neijier. "Oan de iene kant wolle wy earst subsydzje oanfreegje by de Rykstsjinst foar Kultureel Erfgoed foar't wy oan it wurk kinne. In oare reden is dat wy gjin wurksumheden útfiere litte wolle, as der noch in kâns bestiet dat wy dochs noch de doaren iepenje kinne foar publyk." Mooglik wurde de maatregels yn it ramt fan de bestriding fan it coronafirus dochs noch ferromme. "Wy wolle yn dat gefal de finansjele skea safolle mooglik ynhelje sûnder minsken dy't hjir dan oan it wurk binne."