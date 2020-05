FNP wol rommere terrassen foar Ljouwerter hoareka

Mocht it kabinet beslute om de terrassen diels iepen te stellen, dan is it neffens de FNP wichtich om rommere terrassen te brûken. Sa kinne minsken harren oan de oardelmeter-regel hâlde. Boppedat sille minsken minder reizgje as de Ljouwerter hoareka in gruttere terraskapasiteit kriget, tinkt de FNP.

De partij wol dat der in tydlike ûntheffing foar rommere terrassen yn Ljouwert én yn de doarpen fan de gemeente jildt. Ek fynt de FNP dat it de hoareka-ûndernimmers net ekstra hoecht te kostjen.