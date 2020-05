Yn de ôfrûne 24 oeren binne der gjin nije coronastjergefallen bykaam. Wol binne der trije nije besmettings fêststeld. Dat meldt GGD Fryslân. It totaal oantal besmettings yn Fryslân komt dêrmei op 521. It tal Friezen dat stoarn is oan it coronafirus bliuwt stean op 63.