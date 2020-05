Yngewikkelde puzel foar lesjaan oan beukers

De stuoltsjes stean noch allegear opsteapele yn it midden fan de klas. Op de Plantaanskoalle yn Ljouwert hawwe se de ôfrûne wiken brûkt om ris goed op te rêden. Juf Gerrie Dijkstra pakt de stuoltsjes ien foar ien op en set se alfêst klear yn de kring. Al is dy kring wol wat lytser as oars. "Der sitte 27 bern yn de klasse, mar we hawwe der foar keazen om se yn twa groepen op te splitsen. Dus trettjin yn de iene groep en fjirtjin yn de oare."

Gjin krûpkes

It is ien fan de dingen dy't Dijkstra yn oerlis mei de kollega's besletten hat om mar safolle mooglik de rjochtlinen folgje te kinnen. Mar dat is by beukers wol yngewikkeld. "We moatte ôfstân hâlde, mar de bern fan fjouwer of fiif fine dat fansels net allegear like maklik. Dy wolle sa no en dan efkes in krûpke, mar dat giet fansels net. Dat moatte de âlders yn it foar goed beprate mei harren bern."

It opsplitsen fan de groepen moat it makliker meitsje. Mar der binne mear maatregels. Sa moat eins al it boartersguod alle kearen skjinmakke wurde as in oar groepke bern der mei oan de slach giet. Dijkstra twivelet noch oft se alles wol stean lit. "De Duplo giet mooglik mar efkes oan de kant, want om no al dy blokjes alle kearen skjin te poetsen. Mar ja, it is wol ien fan de favoriten fan de bern, dus dit wurdt wol dreech."