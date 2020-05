Drachtster bedriuw jout helpstikjes foar mûlkapkes fuort oan sikehuzen

It idee om de helpstikjes te produsearjen kaam nei't it bedriuw in soartgelyk produkt op LinkedIn foarby kommen seach. Dat produkt waard makke mei in 3D-printer. It Drachtster bedriuw hat in mal makke dêr't alle 15 sekonden in nij helpstikje út komt, in metoade dy't in stik flugger is. Ek is it ûntwerp noch wat feroare, foar in optimaal gebrûk.