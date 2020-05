LIVE: Fryslân stiet stil by 75 jier befrijing

Dit jier is der gjin grut festival dêr't we de frijheid fiere kinne, mar wol in lytse, besletten seremoanje wêrby't it befrijingsfjoer yn Fryslân oanstutsen wurdt. Kommissaris fan de Kening Arno Brok en boargemaster Sybrand Buma fan Ljouwert sille ús provinsje tasprekke en Elske DeWall sil in optreden fersoargje.

Fan 10.00 oere ôf is de fiering live te folgjen op telefyzje, omropfryslan.nl en de Omrop-app.