Fideodeiboek: "Het was frustrerend om thuis te zitten, je voelt je machteloos"

Sari Lintula wurket foar soarchsintrum Het Bildt yn Sint-Anne. Op har lokaasje, de Beuckelaer, binne yn april twa bewenners posityf test op it coronafirus. Ek Sari moast in pear wike thús sitte. Se is nea test foar corona, mar wie wol siik. Yn har vlog fertelt se hoe't dat wie.