Rebûlje oer wetlike kosten by oername dossiers skuldsanearring

De Leeuwarder Courant berjochte earder al oer de oername. De krante melde doe dat tsientallen kliïnten fan Elcx foar hûnderten euro's beneidiele binne nei de oername troch Confidio en dat de gemeente dan foar de kosten opdraaie soe. Foar elk dossier soe it om bedraggen tusken de 550 en 560 euro gean. "Dat wurdt earst yn rekken brocht by de kliïnt en as dy dat net betelje kin, dan komt it op it board fan de gemeente", seit Eijer.

"Jammer dat Confidio in kwaad daglicht wordt gezet"

Confidio hat in advokaat yn de earm naam dy't de wurdfiering docht foar it bedriuw. "Het is jammer dat nu juist Confidio in een kwaad daglicht wordt gezet, terwijl dat afleidt fan het feit dat Elcx volgens de rechter het werk als bewindvoerder niet goed gedaan heeft", seit sisman Edwin Groot. It giet neffens de advokaat om wetlike kosten dy't ûntsteane as der in dossier oanmakke wurdt. "Die kosten zijn daar nu eenmaal aan verbonden."

En neffens de advokaat mei in bewâldfierder as Confidio de kosten dan dus gewoan yn rekken bringe. "Een kantonrechter heeft eerder al een uitspraak gedaan dat een bewindvoerder die kosten mag verhalen. Confidio neemt het werk over van een ander, de kosten die daarbij horen mogen zijn dan niet voor Confidio", seit Groot.