LIVEBLOG: Moandei gjin nije coronastjergefallen en -besmettings meld

Kening Willem-Alexander hold moandeitejûn in taspraak by de nasjonale Deadebetinking op de Dam yn Amsterdam. Dat wie bysûnder om't it de earste kear wie dat it steatshaad spruts op in nasjonale betinking, en dan ek noch op in lege Dam troch it coronafirus. It wie in bysûnder persoanlike taspraak. Oranjekenner Bearn Bilker wie der fan ûnder de yndruk.