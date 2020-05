Coronanijs fan tiisdei 5 maaie: Corona fêststeld yn it azc fan Snits

By in bewenner fan it asyslsikerssintrum yn Snits is it coronafirus fêststeld. Dat meldt in wurdfierder fan it COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). Oft it om in man of frou giet, is net bekend. De persoan is yn it azc sels yn karantêne pleatst. Neffens de wurdfierder wurdt woansdei bekend oft der fierdere maatregels nedich binne. Yn it azc yn Snits wenje in lytse 600 minsken.