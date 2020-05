Deputearre Steaten freget provinsje om útstel foar advys oer wynpark

Op de Noardsee komt in grut wynpark dêr't in protte enerzjy opwekke wurde moat. Dizze enerzjy moat nei fêste wâl ta. Dat kin nei trije plakken: Burgum yn Fryslân en Vierverlaten en Eemshaven yn Grinslân. It Ryk bepaalt hokker plak oft it wurdt, mar oan de provinsje is frege om in advys yn te tsjinjen. Dit advys moat yn septimber klear wêze, mar dat is foar de provinsje te gau.

Mei boargers yn petear

De provinsje hat mear tiid nedich om mei de boargers yn petear te gean, sa seit deputearre Sietske Poepjes: "De provinsje kin har foarstelle dat der nochal wat soargen binne oer hoe't it sit mei it lânskip en de folkssûnens. Dat soart saken moatte wy yn alle rêst besjen. Ast yn septimber al in regioadvys ha wolst, is dat wat te koart troch de bocht en wy soene dêr graach wat mear tiid foar hawwe wolle."