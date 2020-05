Rûnom yn Fryslân waard moandeitejûn stilstien by Deadebetinking. Dy seach der dit jier, yn ferbân mei de maatregelen rûnom it coronafirus, lykwols oars út as oars. Op ferskate plakken yn de provinsje waarden yn besletten rûnte krânsen lein, taspraken hâlden en twa minuten stilte hâlden.

Besjoch hjirûnder hoe't Fryslân stilstie by in dit jier unike Deadebetinking: