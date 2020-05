Ofslútdyk nei Fryslân ta ticht foar spoedreparaasje oan it asfalt

Nei't Rykswettersteat snein de skuorkes konstatearre, is de maksimumsnelheid fan it ferkear werombrocht nei 50 kilometer de oere. Tusken moandei 21.00 en tiisdeitemoarn 7.00 oere knapt Rykswettersteat it asfalt wer op.

Dêrtroch kin it ferkear fan Noard-Hollân nei Fryslân ta net oer de Ofslútdyk. It ferkear moat oer de A6 en de Houtribdyk. De ekstra reistiid kin mear as in oere wêze. Fan Fryslân nei Noard-Hollân ta kin it ferkear wol oer de Ofslútdyk.