Jansen sjocht komst Huntelaar wol sitten: "Een prachtige naam voor Heerenveen"

Jansen wie lang assistint-trainer, mar stie dit seizoen foar it earst op eigen fuotten. Hoe sjocht er werom op syn earste seizoen as trainer fan SC Hearrenfean? "Het eerste halfjaar was ik zeker tevreden over hoe we verdedigd hebben met elkaar. In de tweede seizoenshelft zijn we in balbezit beter, maar hebben we iets te veel goals tegen gekregen."

"Veel geleerd"

De âld-fuotballer fan SC Hearrenfean, dy't ien wedstriid yn it blau-wyt spile, hat him as trainer ek bot ûntwikkele. "In het leiding geven aan het elftal en aan de staf, heb ik wel een heel bijzonder jaar meegemaakt. Daar heb ik wel heel veel in geleerd."

De Feansters einigje it seizoen as nûmer tsien fan de earedifyzje. Is dat teloarstellend? "Nee, dat niet. Maar ik vind wel dat er meer in had gezeten. We willen een rustig jaar hebben met elkaar, daarin zijn we geslaagd. We willen het thuispubliek vermaken, daarin zijn we geslaagd. We hadden in het linkerrijtje moeten staan. Daar hadden we nog wat wedstrijdjes voor gehad en we waren heel sterk in de eindsprint geweest", laket Jansen.