Drokte by Dokkumer Vlaggen Centrale: "Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt"

It is drok by de Dokkumer Vlaggen Centrale. It bedriuw ferkeapet op it stuit in hiel soad read-wyt-blauwe flaggen. Neffens direkteur Robert Jan Hageman binne it der tsientûzenen. Hy tinkt dat minsken yn dizze coronatiid de emoasje dy't se fiele by dagen as Keningsdei, Befrijingsdei en de Deadebetinking ekstra toane wolle.