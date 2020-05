UMCG-spesjalist ynfeksjesykten: "Geduld mei faksin is dreech, mar it moat"

Goede sifers

By it UMCG sjogge se ek dat de sifers oer it tal pasjinten hieltyd better wurde. Yn Fryslân wiene der moandei foar it earst sûnt de útbraak gjin nije meldingen fan besmettingen of stjergefallen. Yn Grinslân hiene se dat al earder. "We ha hjir yn it Noarden folle minder pasjinten as yn de rest fan Nederlân. De measte pasjinten dy't by ús opnommen binne, komme dan ek út it Suden."

"We hiene hjir yn it sikehûs minder pasjinten as dêr't we benaud foar wiene", seit Stienstra. "Wat dat oanbelanget binne de maatregels goed slagge."