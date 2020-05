Sikehûs Tjongerschans begjint stadichoan wer mei reguliere soarch

Boppedat wol Tjongerskâns kapasiteit beskikber hâlde foar mooglike nije coronapasjinten. As it tal coronagefallen tanimt, dan kin Tjongerskâns de kapasiteit dêrfoar wer útwreidzje.

Medysk spesjalisten sjogge hokker pasjinten oft holpen wurde moatte. Dêrnjonken hat it sikehûs romte foar behannelingen of ûndersiken dy't net te lang duorje en gjin ynfloed ha op de ferpleechôfdielings of intensive care. Húsdokters kinne, krekt as oars, nije pasjinten trochferwize nei it sikehûs.

Telefoanysk of mei fideo

Tjongerskâns nimt sels kontakt op mei pasjinten dy't op de wachtlist steane. By gefallen dêr't it kin, sjocht it sikehûs de pasjinten mei in telefoanysk of fideo-konsult.

In part fan de soarch, lykas onkologyske behannelingen, ferloskundige soarch en oare needsaaklike soarch dy't net wachtsje kin, gong al gewoan troch.