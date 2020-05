HEA! giet wer de provinsje yn foar nije ferhalen

"It kribelet al de hiele tiid", seit Timo Brinkman fan Hea! "Der binne oeral moaie ferhalen, mar fanwege de feilichheid koene we dy ferhalen de ôfrûne perioade net fêstlizze."

Mar no kin Brinkman wer los. "It is hiel bot sykjen om dy ôfstân te bewarjen. We ha grutte hengels mei mikrofoans deroan. Dus ôfstân hâlde en wach wêze, dan komme we in hiel ein."

Foarearst bûten

De ploech siket de ferhalen foarearst bûten. "We geane net spesifyk nei minsken ta", fertelt Brinkman. "We geane mei de kamera de provinsje yn en dêr sykje we moaie ferhalen. Net nei de minsken yn 'e hûs, want dan is it in stik dreger om dy oardel meter ôfstân te bewarjen."