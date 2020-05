Nij Talint-orkesten krije online muzykles

De Nij Talint-orkesten yn Fryslân binne bedoeld foar minsken dy't noch nea earder in ynstrumint oanrekke ha. Dat binne benammen folwoeksenen, mar der sitte ek bern by de orkesten. Se krije 10 wiken lang mei har allen muzykles fan dirigent Guus Pieksma. Pieksma wol sa minsken sûnder muzikale ûnderfining leare in ynstrumint te bespyljen. En mei sukses: der binne no fjirtjin Nij Talint-orkesten yn Fryslân, en dêr komme noch hieltyd mear by.

Top en Twel

Ien fan dy Nij Talint-orkesten is Top en Twel. Sy hiene noch mar fiif repetysjes hân doe't de coronakrisis roet yn it iten smiet. De muzikanten sitte no thús en kinne net mear mei elkoar muzyk meitsje. Spitich, hielendal om't sy faak noch mar in pear wiken oan it spyljen binne.

Anneke Piersma (72) is ien fan de muzikanten by it Nij Talint-orkest fan Top en Twel. Doe't sy mei pensjoen gie en nei twintich jier kankerfrij te wêzen op 'e nij kanker krige, tocht se: no wol ik saksofoan spyljen leare. "Muzyk is myn libben en ik fyn yn in orkest spylje ien fan de moaiste dingen, dus doe't dit foarby kaam, ha ik fuortendaalks oan de belle lutsen", seit Piersma.

Efkes alle ellinde ferjitte

Sy fynt it wol lestich no't der gjin repetysjes mear binne. "Do moatst dissipline ha, want do moatst fierder. As Guus aanst wer mei ús fierder giet, wol ik dochs wol in bytsje fierder wêze." It moaie oan muzyk meitsje, fynt Piersma dat se efkes alle ellinde ferjit. "Ast muzyk makkest, kin ik net mear oan aaklik en beroerde dingen tinke. En as we dan mei ús allen spylje, dat is sa goed foar it hert. Dêr wurd ik altyd oandien fan."