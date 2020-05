Regels yn Italië ferromme: "Direct een stuk verder gelopen met de hond"

Brinkman wennet al jierren mei har man en soan yn Italië, op 'e hichte fan Ancona, yn it midden fan it lân. It nijs dat se wer wat mear meie, wurdt goed ûntfongen. "Het is vandaag een halve feestdag", seit se. "We mogen onze gemeente weer uit, we kunnen naar plekken waar we al twee maanden niet zijn geweest. En we mogen ons kind meenemen als we de hond uitlaten. Dat voelt na twee maanden als een grote vrijheid", seit de âld-ynwenster fan Snits.

Net direkt te bot profitearje

Njonken it útlitten fan de hûn hat Brinkman sels noch net al te folle gebrûk makke fan dy frijheid. Diels omdat se har soan helpe moast mei it húswurk, mar der is noch in reden. "Ze zijn bang dat mensen direct te veel van die vrijheid gaan profiteren. Ik had die behoefte nog niet, dat komt nog wel. Toen ik de hond uitliet kwam ik wel weer wat mensen tegen die ik al lang niet heb gezien, dat voelde wel goed."