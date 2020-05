Ljouwerter binnenstêd makket him klear foar oardelmetermienskip

De Ljouwerter ûndernimmers binne oan it advertearjen om minsken witte te litten dat de winkels gewoan iepen binne. "Der gean in hiel soad geroften de lêste wiken dat de winkels ticht binne. Der binne in tal winkels iepen bleaun en der ha ek in protte winkels ticht west, mar stadichoan gean alle winkels wer iepen."

"Kom allinnich as je wat nedich ha"

It is neffens Faber dan ek feilich om nei de stêd te gean. "Salang't wy neffens de rjochtlinen wurkje en minsken dêr harren eigen ferantwurding yn nimme, giet dat hielendal goed." Der moat fansels wol rekken hâlden wurde mei de maatregels fan it RIVM. "Ast no ferkâlden of koartsich bist, moatst net nei de stêd komme. En ast komst, kom dan allinnich ast wat nedich hast. Dan kin eltsenien gewoan wer nei de stêd komme", seit Faber.