GGD: gjin nije besmettingen en gjin nije stjergefallen fêststeld

Dêrmei bliuwt it tal Friezen dat stoarn is oan it coronafirus stean op 63. Yn Fryslân ha 518 minsken posityf test op it firus. De sifers sizze neat oer it totale tal besmettingen of oer it tal Friezen dat stoarn is oan it firus, omdat lang net elkenien test wurde kin.

Wol in soad test

Dochs is Wim Kleinhuis, direkteur fan de Veiligheidsregio Fryslân, tefreden. "Dit is posityf. It bliuwt fansels hiel tryst hoefolle minsken oft stoarn binne oan it firus, mar de ûntwikkeling is posityf. We moatte in slach om de earm hâlde, want soms komme de sifers wat letter. Mar we sjogge al langer dat it tal positive tests leech bliuwt, wylst we wol in soad oan it testen binne, benammen yn de soarch."

De earste kear dat in coronabesmetting by in Fries fêststeld waard, wie op 10 maart. In man en in frou fan De Gordyk waarden posityf test. Dêrnei waard alle dagen op syn minst ien nije besmetting meld.