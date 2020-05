Op it wetter de Twadde Wrâldoarloch belibje? It kin mei 'Far dy frij'

Op de rûte hearre minsken ûnder oare de ferhalen oer ûnderdûkers yn it gebiet, it út it spoar reitsjen fan in Dútske trein en it yn brân stekken fan in buorkerij. De farrûte is ûntwikkele nei oanlieding fan it boekje 'Jou it Troch', mei ferhalen oer wat der yn de Twadde Wrâldoarloch bard is yn Aldegea. It ferhaleboekje mei ferwizings nei de ynteraktive rûte is te keap yn de doarpen.