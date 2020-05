LIVEBLOG: Gjin nije besmettingen en gjin nije stjergefallen yn Fryslân

It offisjele deadetal troch it coronafirus yn Nederlân is oprûn ta 5.082. It RIVM hat yn it ôfrûne etmiel 26 stjergefallen trochkrigen. Dat is it leechste oantal yn de ôfrûne wiken. It oantal sikehûsopnames rûn mei 42 op ta 11.037.

It oantal fêststelde coronabesmettings rûn op ta 40.770. Dat binne der 199 mear as op snein. It werklike oantal pasjinten leit heger, om't net elkenien test wurdt. Súd-Hollân hat sûnt dit wykein de measte besmettings. De provinsje telt 8.447 befêstige coronagefallen. Yn Noard-Brabân is de sykte fêststeld by 8.435 minsken.