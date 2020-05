LIVEBLOG: Gjin nije besmettingen en gjiin nije stjergefallen yn Fryslân

Op telefyzje is jûn om healwei achten in ekstra live-útstjoering te sjen, mei de deadebetinking yn de Ljouwerter Prinsetún. Boargemaster Sybrand Buma leit mei kommissaris fan de Kening Arno Brok in krâns by it fersetsmonumint, en de kommissaris sil ek in taspraak hâlde. Nei de twa minuten stilte en it spyljen fan it Wilhelmus troch Iris Kroes, skeakelje we rjochtstreeks oer nei de taspraak fan Kening Willem-Alexander.

De útstjoering is ek online te folgjen, op de webside en yn de app fan Omrop Fryslân. It is perfoarst net de bedoeling dat minsken nei de Prinsetún komme foar de betinking.