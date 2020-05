LIVEBLOG: Deadebetinking sjocht der yn coronatiid oars út as oars

It hie in hiele bysûndere Deadebetinking wurde moatten, mei mear feteranen en mear neibesteanden as oars, eksakt 75 jier nei de oarloch. Mar troch it coronafirus kin dat no net. By de provinsjale betinking yn Ljouwert is beslist gjin publyk wolkom. Der wurdt ien krâns lein, troch boargemaster Buma en Kommissaris fan de Kening Brok. "It wurdt totaal oars", seit dy lêste.

Normaal komme der hûnderten minsken ôf op de deadebetinking yn Ljouwert. Brok: "Dan bist der aansens mei 4 of 5 minsken, mear sille it der net wêze. Benammen foar âlderein en feteranen is dat tige spitich. Dy minsken wolle op dat momint graach by it monumint wêze en dat kin dit kear absolút net. Dat fyn spitich foar dy minsken."

Gjin betinking hâlde, wie gjin opsje. "De lanlike stichting foar 4 en 5 maaie (Nationaal Comité 4 en 5 mei, red.) hie sein: hâld it beskieden en lyts. De boargemaster en ik ha yn ús oerlis sein dat we no tegearre ien krâns lizze soene. Dat is it dan dit jier. Dan hoopje je fansels dat we it oare jier de festiviteiten ynhelje kinne en dat der wer wat mear minsken by wêze kinne."