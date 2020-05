Deadebetinking yn Wolvegea wurdt opnaam foar minsken thús

Boargemaster André van de Nadort leit út hoe't de deadebetinking der dit jier útsjen sil yn de gemeente Weststellingwerf. "We willen bij ieder monument een krans leggen, maar dan zonder publiek. We willen geen zaken organiseren waar mensen naar toekomen, maar we willen wel stilstaan bij de mensen die tijdens de oorlog voor ons gevallen zijn. Vandaar dat we er voor hebben gekozen om de dodenherdenking in Wolvega te filmen, zodat mensen deze bijeenkomst na afloop thuis kunnen bekijken. Zo hebben we een oplossing proberen te vinden."

Yn beheinde groepkes wurde op fjouwer ferskate plakken yn de gemeente krânsen lein. "Daarbij zijn we met heel kleine groepen", seit de boargemaster mei klam. "In Wolvega gaat het om iemand van het 4 en 5 mei comité, de burgemeester, iemand van de India veteranen en een trompettist voor de last post."

Van de Nadort fynt it skande dat de betinking dit jier oanpast wurde moat. "Dit is een heel bijzonder jaar. Dan verwacht je tijdens zo'n kroonjaar veel belangstelling voor de dodenherdenking. Vandaar dat we voor deze oplossing hebben gekozen. We willen het respect tonen naar mensen die gevallen zijn. Dat is in deze tijd net zo belangrijk als anders."

De betinking yn Wolvegea wurdt net live útstjoerd, mar is nei ôfrin te finen op de webside fan de gemeente Weststellingwerf.