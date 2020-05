Hoe komt it mei de kwalififaasje foar it FK en NK fierljeppen?

De simmer yn Fryslân sil der op sportyf flak oars as oars útsjen no't alle grutte eveneminten oant 1 septimber skrast binne. Gjin skûtsjesilen, keatsen en fierljeppen yn augustus. Op ferskate wizen besykje de Fryske sportbûnen dochs noch wat fan it seizoen te meitsjen. Sa hat de KNKB de PC opskoot nei ein septimber, en hat it Frysk Ljeppers Boun it FK op 5 septimber en it NK op 19 septimber ynpland. Mar dat ropt ek fragen op. Hoe moatte de ljeppers har bygelyks kwalifisearje foar dizze kampioenskippen as der gjin wedstriden hâlden wurde kinne dizze simmer?

Reaksje fan de foarsitter fan it Frysk Ljeppers Boun, Teije Dijk: