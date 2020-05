'Fryske' fjildûle Romke fleant fan Afrika nei Ruslân

Romke de fjildûle krige yn 2019 yn de Wynserpolder in stjoerderke mei. Undersiker Kleefstra oer wat der dêrnei barde: "Hy wie earst yn Lybië en dêrnei yn Tunezië en Algerije. In lytse moanne lyn is er nei it Italiaanske eilân Sicilië gong. Dêr hat er in skofke omhongen. Doe is er ynienen fia Súd-Itaalje oerstutsen nei de Balkan. Hy is ûnder oaren nei Servië en Bulgarije gong, bedarre op de grins fan Oekraïne en Roemenië en is no trochsetten nei Súd-Ruslân en it liket der op dat er dêr briede sil."

Dochs hawwe de fjildûlen Fryslân net hielendal ferlitten. Dus freget Sovon de minsken dy't dizze moanne de greiden meanen wolle om út te sjen nei nêsten en dy te beskermjen.

Genôch bûtenlânske mûzen

De mûzestân mei yn Fryslân dan ynstoarten wêze, dat jildt net foar alle plakken yn Europa. Kleefstra: "Yn Ingelân en Skotlân is no ek in útbraak fan mûzen lykas wy ferline jier hienen. Dêr briede op it stuit ek in hiele bulte fjildûlen en guons hawwe ek al hiele grutte jongen. Sy binne dêr yn febrewaris al begûn mei it lizzen fan aaien."