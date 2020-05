Arsjitekte Nynke-Rixt Jukema komt mei sitbank foar 'oardelmetermienskip'

Faak binne arsjitekten te bot bûn oan in opdrachtjouwer, mar der lizze yn dizze tiid in soad nije boukundige útdagingen, fynt Jukema. Sa binne liften of sitbankjes bygelyks net mear brûkber yn coronatiid, omdat minsken dan te ticht byinoar binne.

Jukema: "Ik soe it hiel leuk fine as wy wer stêdeboukundich neitinke meie oer fragen lykas: moatte we wol steapelje, kinne we ek mear grondgebonden wenje (op ien of twa wenlagen, red.), moatte we net mear neitinke oer hoe't wy mei tunen wurkje kinne? Ik tink dat it hiel ynteressant is om dêr yn dizze tiid nei te sjen."