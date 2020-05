50PLUS-Steatelid Theun Wiersma oer nije partij Henk Krol: "Ik leau net dat hy it rêdt"

It mocht foar de media snein as in folsleine ferrassing komme dat Krol ophâldt en foar himsels begjint, mar foar Wiersma en kollega's siet it nijs der oan te kommen. "It geroft gong al in bytsje rûn dat er foar himsels begjinne woe. Jo hoopje altyd dat jo der mei syn allen útkomme. Dat like der ek op, mar dat is net slagge. Dat snein it berjocht kaam dat hy syn eigen partij starte wol, wie gjin ferrassing. Hy wie der al mei dwaande."

"Net ien is 'houdbaar'"

Dochs is Wiersma net te sprekken oer de wize hoe't Krol it oanpakt hat. "Dit falt my bot fan him tsjin. Hy hat de ôfrûne dagen noch hiel lang de skyn ophâlden dat er fierder woe, wylst er al in webside oanmakke hie foar syn nije partij. Dat is net netsjes." Dochs bringt it opstappen fan Krol ek nije mooglikheden, fynt Wiersma. "Wy sille op syk moatte nei in nei boechbyld. Sa simpel is dat. Net ien is 'houdbaar', we sille no allinnich wat earder op syk moatte nei in oar."

"Ik leau net dat hy it rêdt"

Sels hat Wiersma gjin ambysjes om it nije boechbyld te wurden. "Ik fyn it te moai om hjir yn Fryslân aktyf te wêzen. As ik nei Fryslân sjoch, dan sit ik hjir mei in prima ôfdielingsbestjoer." By de ferkiezings ferwachtet Wiersma net dat it ynfloed ha sille. "Der sille in oantal minsken meigean mei Krol, mar ik leau de rnet yn dat hy it rêdt."