Brân yn dongsilo fan bedriuw mei tûzenen piken yn Stiens

Neffens in tsjûge gong it om in útslaande brân. Dêr kaam ek in protte reek by frij. It liket derop dat der net ien ferwûne rekke is. De brânwacht hie it fjoer fluch ûnder kontrôle.

It bedriuw soe melkkij ha, en tûzenen piken. Neffens de brânwacht binne de ferbliuwen fan de bisten net by de brân belutsen, en bleaun it fjoer beheind ta de silo.

De oarsaak fan de brân is net bekend.