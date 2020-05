Theunis Wiersma (50Plus): "Opstappen Henk Krol siet deroan te kommen"

Geert Dales

Der wie al in skoft in konflikt tusken de foarsitter fan de Twadde Keamerfraksje en oare 50Plus-Keamerleden en regiofoarsitters. Dat wie nei oanlieding fan spul oer it feit dat partijfoarsitter Geert Dales(âld-boargemaster fan Ljouwert) in goai dwaan woe nei in sit yn de Twadde Keamer. Krol stie oan de kant fan Dales. Oaren net.

Sinjalen

Theun Wiersma, dy't foar de partij as ienmansfraksje yn Provinsjale Steaten sit, fynt it spitich dat it allegear sa rint. Hy is lykwols net ferrast troch it opstappen. "Der wiene al lytse sinjalen dat dit deroan siet te kommen" seit Wiersma. "We sille no de wûnen wer tichthechtsje moatte".

Neffens him feroaret der foar 50Plus yn Fryslân net safolle. Se gean gewoan troch, mar it hat wol syn útstrieling op de partij, tinkt er. Wiersma sit der in bytsje dûbeld yn. It is spitich, mar it kin ek net oars, seit er. It is de fraach hoelang oft 50Plus oars noch mei de 70-jierrige Krol (70) as boechbyld fierder gean wollen hie, seit Wiersma.