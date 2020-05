KAART: Sa betinkt Fryslân de oarlochsslachtoffers op 4 maaie

Yn Opsterlân bringt boargemaster Ellen van Selm om 17.00 oere in fideoboadskip op de webside fan de gemeente. Boargemaster Jannewietske de Vries fan Súdwest-Fryslân sil om 18.00 oere in krâns lizze by it monumint op it Oud Kerkhof yn Snits. Hjirnei leit se ek by oare plakken yn de stêd in krâns. Dit wurdt opnommen en is jûns op de sosjale media en webside fan de gemeente te sjen. De gemeente Skylge kiest derfoar om gjin gemeentlike betinking te hâlden, mar ropt op om de lanlike betinking op telefyzje te folgjen.

Flagge healstôk

It Nasjonaal Komitee 4 en 5 maaie ropt de Nederlanners op om dit jier de flagge de hiele dei healstôk te hingjen. Op de webside fan it komitee kinst in 'ik herdenk-poster' ophelje en dy foar rút hingje, mochtst gjin flagge úthingje kinne en dochs belutsenens oanjaan wolle by 4 en 5 maaie.