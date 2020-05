De weromkear fan Joadske bern by Buro de Vries

'Het kind is er nog' yn Ychten

In monumint is konkreet, it helpt om wichtige saken út it ferline in plak te jaan. Der binne hiel wat oarlochsmonuminten yn Fryslân, grut en lyts. Yn Ychten stiet in monumint foar minsken dy't Joadske bern holpen ûnder te dûken. It is it ynisjatyf fan Loek Groenteman, dy't hjir ûnderdûkt siet by Siemen en Hielkje Visser. It byld stiet er sûnt 2009 en is no as oarlochsmonumint adoptearre troch de gemeente De Fryske Marren.