De weromkear fan de Joadske bern by Buro de Vries

Der wiene minsken yn Fryslân dy't yn 'e oarloch in hiele protte ûnderdûkers holpen hawwe. Net allinnich Joadske bern, mar ek fersetsminsken, of mannen dy't har ferskûlje moasten foar de Arbeitseinsatz. Hielke Brouwer út Twizel is in man dy't net folle seit mar in soad docht. Hielke is elektrisiteitsman, en hy giet yn syn deistich wurk by de doarren lâns om de meters op te nimmen. Hy hat dus in grut netwurk. It hûs fan Hielke Brouwer en syn frou Gelske en harren dochter Jantsje is in 'trochgongshûs'. De ûnderdûkers sliepe der in pear dagen en dan wurdt earne oars nij ûnderdak foar socht. Mar de Joadske suskes De Wilde út Amsterdam bliuwe by de Brouwers. Marthi is 8 en Jolijn 5 jier, as se yn 1943 troch Hielke nei Twizel helle wurde. Soms is der gefaar, bygelyks as Hielke en Jantsje nei de finzenis moatte. Mar as famkes hawwe Marthi en Jolijn noait yn 'e gaten hân dat se gefaar rûnen, fertelt Marthi.