Omrop Fryslân fersoarget ekstra live-útstjoeringen op 4 en 5 maaie

4 maaie: deadebetinking

De betinking yn de Prinsetún yn Ljouwert is moandeitejûn live te sjen by Omrop Fryslân. Boargemaster Sybrand Buma en kommissaris fan de Kening Arno Brok lizze yn besletting rûnte in krânse by it fersetsmonumint yn Ljouwert. Nei de twa minuten stilte en it spyljen fan it Wilhelmus troch Iris Kroes, is de taspraak fan Kening Willem-Alexander live te sjen. De betinking is fan 19.30 oere ôf live te folgjen by Omrop Fryslân op telefyzje, Omropfryslan.nl en de Omrop-app.