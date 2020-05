LIVEBLOG: Fryske band makket geheime oardelmetertoernee

De sifers litte sjen dat der yn Noard-Nederlân minder coronaslachtoffers fallen binne, mar neffens Bonten binne dêr oare ferklearringen foar as allinne it ôfwikend testbelied, omdat de fersprieding fan it firus hjir beheinder wie as yn it suden. As der minder coronapasjinten yn it sikehûs lizze, wurde se better fersoarge, omdat it soarchsysteem noch net oerbelêste is, en as der yn ferpleechhûzen minder ynfeksjes binne, binne der ek minder stjergefallen.

Boppedat binne der neffens Bonten yn it Noarden hielendal net mear testen dien as yn de rest fan it lân. Oant en mei 16 april wie dat per 100.000 ynwenners: 435 yn Fryslân, 1073 yn Grinslân/Drinte, en 1176 yn Utrecht. Alle oare regio's sieten tusken 806 en 1056.

De konklúzje is dúdlik: "De stelling dat een ander testbeleid tot 'minder besmettingen, minder patiënten op de IC en minder doden' heeft geleid lijkt vooralsnog wetenschappelijk niet te bewijzen. Daarvoor zullen eerst de alternatieve verklaringen uitgesloten moeten worden."

Mikrobiolooch Alex Friedrich fan it UMCG is bliid mei de befiningen fan Bonten, seit er. "Ik dank mijn collega voor de kritische blik." Hy seit dat it in kombinaasje fan redenen is, wêrom't de fersprieding regionaal sa oars ferrint. "We gaan het onderzoeken, om van elkaar te leren."