Coronanijs fan snein 3 maaie: "Net te bewizen dat ôfwikend testbelied soarge foar minder deaden"

Oant safier dit liveblog fan snein 3 maaie oer it coronafirus. We sette noch ien kear it wichtichste nijs op in rychje.

It kin net bewiisd wurde dat ôfwikend testbeliid soarget foar minder slachtoffers yn Noard-Nederlân;

De Fryske feilichheidsregio stipet in lanlike kampanje dy't jongerein wize moat op de coronamaatregels;

It radioprogramma Prelude krijt safolle fersykjes, dat de redaksje it net oan kin;

In Fryske coverband hat in geheime oardelmetertoernee makke troch meardere provinsjes hinne;

Neffens de lêste sifers binne der yn Fryslân 63 minsken ferstoarn oan it firus, en der binne 518 besmettingen fêststeld;

Al it nijs oer it firus is te finen yn ús coronadossier.

Moarn is der in nij liveblog. Op de radio is om seis oere in nije útstjoering fan Fryslân Fannemoarn. Dêryn jout arzjitekte Nynke-Rixt Jukema har fyzje op de oardelmeter-ekonomy. Mei de supporters fan Cambuur sjogge we foarút op it koart pleit fan freed, en we ha ek omtinken foar de deadebetinking, dy't dit jier oars as oars is fanwege de coronakrisis.

Op telefyzje is der om fiif oere in nije útstjoering fan Fryslân Hjoed. En om healwei achten begjint in ekstra live-útstjoering mei de deadebetinking yn de Ljouwerter Prinsetún. Boargemaster Sybrand Buma leit mei kommissaris fan de Kening Arno Brok in krâns by it fersetsmonumint, en de kommissaris sil ek in taspraak hâlde. Nei de twa minuten stilte en it spyljen fan it Wilhelmus troch Iris Kroes, skeakelje we rjochtstreeks oer nei de taspraak fan Kening Willem-Alexander.

De útstjoering is ek online te folgjen, op de webside en yn de app fan Omrop Fryslân. It is perfoarst net de bedoeling dat minsken nei de Prinsetún komme foar de betinking.