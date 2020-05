It ljeppen lonket, mar kin Bart Helmholt fjouwer jier nei syn ôfskied opnij it NK winne?

Fjouwer jier lyn naam Helmholt ôfskied fan it fierljeppen. Mar hy fielt him sterk en fit. It ljeppen lokket noch altyd, en dus frege er fan 't winter syn âld-trainers oft se it sitten sjogge om noch ien kear mei him oan de slach te gean.

Arend-Tjeert Hofstee hat altyd de coach west fan Helmholt. Doe't dy der yn 2016 mei ophâlde, naam Hofstee ek ôfskie fan it coachen. Geert Hommes wie kondysje- en krachttrainer, doe't Helmholt mei it ljeppen begûn.

Beide manlju ha dus in protte ynfloed op him hân. Se hoegden dan ek net lang oer syn fersyk nei te tinken.