Coronakrisis jout boost oan boateferkeap, mar ferhierders profitearje net

By in jachtmakelder yn Haskerdiken is it op dit stuit smoardrok. "Het is een beetje dubbel", seit eigener Erwin van Schalkwijk. "Bij ons gaat het heel goed, maar veel andere ondernemers hebben het zwaar."

"Mensen kunnen niet naar het buitenland en besluiten dan toch maar in Friesland op vakantie te gaan", seit Van Schalkwijk. "Wij proberen ze ook bij collega's een ligplaats aan te bieden, om ze in de provincie te houden."

Normaal komme in protte klanten út Dútslân. Dy binne der no net, mar dat wurdt mear as goed opfongen troch de Nederlanners.