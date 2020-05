FIDEO: Tûzenen Cambuurfans feroarsaakje ferkearsgaos by stadion

Cambuur fielt him dupearre troch in beslút fan it fuotbalbûn KNVB, dy't bepaald hat dat de klup net promovearret nei de earedifyzje, no't de kompetysje ôfbrutsen is. Cambuur hie in foarsprong fan 11 punten.

De klup wol it konflikt graach beprate op in ledegearkomste fan de KNVB, mar it is net dúdlik wannear't dat kinne soe. Freed bûget in rjochter him oer de saak.