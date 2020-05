Ljouwerter kok yn 'lockdown' op Filipijnsk eilân: "De regels binne strang, en de straffen binne heech"

Sûnt septimber binne se ûnderweis. Se kamen oan yn de Filipijnske haadstêd Manilla, doe't corona der foar soarge dat ek dêr de wrâld yn lockdown gie.

Sa gau as mooglik ha se doe in binnelânske flecht pakt nei it eilân Bohol. Neffens Ward is it better om dêr te sitten as yn in grutte stêd. En sûnt dy tiid ferbliuwe se op it eilantsje. Op himsels in nuvere ûnderbrekking fan de reis, mar ferfele dogge se harren net.

Hermetysk ôfsletten

De sitewaasje is op it eilân is prima, seit de Ljouwerter kok, dy't fan oarsprong út Harns wei komt. Op Bohol binne der sa't it liket noch gjin coronagefallen.

Dat is hiel wat oars as yn de grutte stêd Manilla. Dêr is in soad earmoed. Minsken wenje der hiel ticht op mekoar. In protte Filipijnen wolle dan ek graach nei de lytse eilântsjes ta, mar dy wurde hermetysk ôfsletten.

Karantênepas

De Friezen hawwe in spesjale karantênenepas dêr't se de strjitte mei op meie. De regels binne strang, en strafen binne heech. Safolle mooglik thúsbliuwe jildt dus ek foar it Ljouwerter stel. Se dogge dan ek net safolle oars as wy hjir. In bytsje netflixe, youtube en sa.