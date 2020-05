Protestantske tsjerken fan It Hearrenfean, Tsjalbert en De Knipe wer iepen

Der wurde gjin tsjerketsjinsten hâlden, mar minsken binne op bepaalde tiden wolkom yn in spesjale romte dêr't minsken terjochte kinne. It giet om meditaasjeromten dêr't stilte te finen is, mar ek bygelyks in petear mei in predikant. Der binne maksimaal twa persoanen yn de romte wolkom. Troch hiel Nederlân binne neffens de protestantske gemeente op It Hearrenfean mar in pear tsientallen tsjerken dy't iepen binne.