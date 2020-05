Omrop TIP: Knokploegen yn 'e oarloch by Fryslân DOK

Yn Fryslân ûntstie fan 1943 ôf in yllegaal netwurk foar help oan ûnderdûkers. In komplekse en geheime operaasje, dêr't in soad minsken harren stientsje oan bydroegen. Foaral yn de doarpen wist hast elkenien wol wêr't de ûnderdûkers sieten. It trijelûk 'Underdûkt yn Fryslân' is yn 2017 makke troch Gerard van der Veer, yn gearwurking mei Tresoar en Omrop Fryslân. Ynformatyf, mei bysûndere filmopnamen en foto's. En persoanlik, troch de ynterviews mei ûnderdûkers en oare belutsenen.