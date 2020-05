Weststellingwerf wol stappen ûndersykje tsjin gasboarringen Vermilion

Kroondijk hat twa arguminten foar har stap. As earste heart gaswinning net by duorsame-enerzjy-ûntwikkeling dêr't Nederlân mei dwaande is. It is net duorsum mei it each op de klimaatdoelen.

Fierders is it ûnbekend hoe't it mei it gebiet komt wat ierdbevings troch gaswinning oanbelanget. Tweintich jier ferlyn seine se dat der gjin ierdbevings komme koene yn Grinslân. En yn de nacht fan freed op sneon hat der wer ien west. Yn Fryslân giet it dan wol om lytse gasfjilden, mar dy stean wol mei-inoar yn ferbining. "Wy wolle útsykje litte oft dat wol feilich is."